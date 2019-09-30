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17. Dünya Atletizm Şampiyonası
- Erkekler üç adım atlama finalinde yarışan milli sporcu Necati Er, 11'inci sırayı aldı
Spor 29.09.2019, 23:30
İSTANBUL (AA) - 17. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler üç adım atlama finalinde mücadele eden milli sporcu Necati Er, 11'inci oldu.
Organizasyonda bu branşta finale çıkan ilk milli sporcu olmayı başaran Necati Er, ilk hakkında elde ettiği 16,34 metrelik atlayışıyla 11'inci sırayı aldı.
Müsabakada ABD'li Christian Taylor altın, aynı ülkeden Will Claye gümüş, Burkina Fasolu Hugues Fabrice Zango ise bronz madalya kazandı.
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