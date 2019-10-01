17. Dünya Atletizm Şampiyonası: Kenyalı Beatrice Chepkoech altın aldı
- Kadınlar 3 bin metre su engellide Kenyalı Beatrice Chepkoech, şampiyona rekoru kırarak altın madalyaya ulaştı
İSTANBUL (AA) - 17. Dünya Atletizm Şampiyonası'nın kadınlar 3 bin metre su engelli yarışında, Kenyalı Beatrice Chepkoech altın madalya kazandı.
Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın dördüncü gününde, 6 kategoride madalyalar sahiplerini buldu.
Kadınlar 3 bin metre su engellide, Kenyalı sporcu Beatrice Chepkoech, 8.57.84'lük derecesiyle şampiyona rekoru kırarak adını zirveye yazdırdı.
Rusya'nın cezası nedeniyle bağımsız sporcu olarak şampiyonada mücadele eden Mariya Lasitskene, kadınlar yüksek atlamada 2.04 metrelik derecesiyle altın madalyaya uzandı.
Erkekler 5 bin metrede 12.58.85'lik zamanıyla sezonun en iyi derecesini yakalayan Etiyopyalı Muktar Edris, kürsünün zirvesine çıktı.
Kadınlar 800 metrede Ugandalı Halimah Nakaayi, 1.58.04'lük süresiyle rakiplerini geride bırakarak, bu mesafede ülkesine ilk defa altın madalya kazandırmayı başardı.
Milli atlet Yasmani Copello Escobar'ın da boy gösterdiği ve 6. olduğu günün son finalinde, erkekler 400 metre engellide Norveçli Karsten Warholm, 47.42'lik derecesiyle üst üste 2. kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.
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