17. Dünya Atletizm Şampiyonası Madalyaya Uzananlar
- Kadınlar 100 metrede Jamaikalı Shelly-Ann Fraser-Pryce altın madalyaya ulaştı
İSTANBUL (AA) - 17. Dünya Atletizm Şampiyonası'nın kadınlar 100 metre finalinde, Jamaikalı Shelly-Ann Fraser-Pryce altın madalya kazandı.
Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde, 4 kategoride madalyalar sahiplerini buldu.
Rusya'nın cezası nedeniyle bağımsız sporcu olarak şampiyonada mücadele eden Anzhelika Sidorova, kadınlar sırıkla atlamada 4,95 metrelik derecesiyle altın madalyaya uzandı.
4x400 metre karışık bayrak yarışında Wilbert London, Allyson Felix, Courtney Okolo ve Michael Cherry'den oluşan ABD Milli Takımı, 3.09.34'lük zamanıyla dünya rekoru kırarak kürsünün zirvesine çıktı.
Erkekler üç adım atlama finalini 17,92 metrelik atlayışıyla kazanan ABD'li Christian Taylor, 4. kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.
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