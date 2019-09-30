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17. Dünya Atletizm Şampiyonası: Yasmani Copello Escobar 6. oldu
- Milli atlet Yasmani Copello Escobar, erkekler 400 metre engelli finalinde 6. oldu
Spor 30.09.2019, 23:01 30.09.2019, 23:05
İSTANBUL (AA) - 17. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Yasmani Copello Escobar, erkekler 400 metre engelli finalini 48.25'lik dereceyle 6. sırada bitirdi.
Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın 4. gününde erkekler 400 metre engelli finali yapıldı.
Yarışta Norveçli Karsten Warholm 47.42'lik derecesiyle altın madalyaya uzanırken, ABD'li Rai Benjamin 47.66'lık zamanıyla gümüş, Katarlı Abderrahman Samba ise 48.03'lük derecesiyle bronz madalya kazandı.
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