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17 Yaş Altı Avrupa Badminton Şampiyonası başladı
ANKARA (AA) - Polonya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Badminton Şampiyonası, takım müsabakalarıyla başladı.
Spor 31.08.2019, 09:00 31.08.2019, 12:15
ANKARA (AA) - Polonya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Badminton Şampiyonası, takım müsabakalarıyla başladı.
Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gniezno kentinde düzenlenen organizasyonda, 35 ülkenin mücadele ettiği takım müsabakaları 3 Eylül'de sona erecek.
Şampiyonada ferdi müsabakalar ise 39 ülkeden 318 sporcunun katılımıyla 3-7 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Organizasyonda Türkiye'yi Ayşegül Yemişen, Nurgül Yılmaz, Nisanur Tuncer, Nurullah Saraç, Abdulsamet Özdemir, Ayça Özgür, Mustafa Arkan, Firdevs Karaaslan, Cansu Erçetin, Hasan Berkay Günbaz, Yasemen Bektaş, Taha Emirhan Budak ve Kerem Çınar temsil ediyor.
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