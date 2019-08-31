17 Yaş Altı Futbol Takımı, Ukrayna'da şampiyon





İSTANBUL (AA) - 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Ukrayna'da katıldığı Viktor Bannikov Turnuvası'nı şampiyon tamamladı.

TürkiyeFederasyonundan yapılan açıklamaya göre Başkent'dekiStadı'nda oynanan final maçında ay-yıldızlı ekip, ev sahibi ülkenin takımıyla karşılaştı.

Müsabakanın normal süresi 1-1 eşitlikle sona erdi. Millilerin golünü 79. dakikada Emin Bayram atarken, Ukrayna'nın golünü 39. dakikada Ahmetcan Kaplan kendi ağlarına gönderdi.

Penaltılar sonucunda rakibine 6-5 üstünlük kuran ay-yıldızlı ekip, turnuvada şampiyonluğa ulaştı. Milli takımdan Ahmet Çağrı Güney turnuvanın en iyi kalecisi seçildi.

Slovakya'yı 2-0 yenen İsrail turnuvanın üçüncüsü oldu. Beşincilik maçında, Belarus Litvanya'yı 3-0 yendi ve turnuvayı beşinci olarak bitirdi. Turnuvanın son sıralama maçında Azerbaycan Litvanya'yı 3-1 yenerek yedinci sırayı aldı.