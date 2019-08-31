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17 Yaş Altı Futbol Takımı, Ukrayna'da şampiyon

- Ay-yıldızlı ekip, Viktor Bannikov Turnuvası'nın finalinde ev sahibi takımı penaltılarda yenerek şampiyon oldu

Spor 30.08.2019, 20:05
17 Yaş Altı Futbol Takımı, Ukrayna'da şampiyon


İSTANBUL (AA) - 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Ukrayna'da katıldığı Viktor Bannikov Turnuvası'nı şampiyon tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Başkent Kiev'deki Bannikov Stadı'nda oynanan final maçında ay-yıldızlı ekip, ev sahibi ülkenin takımıyla karşılaştı.

Müsabakanın normal süresi 1-1 eşitlikle sona erdi. Millilerin golünü 79. dakikada Emin Bayram atarken, Ukrayna'nın golünü 39. dakikada Ahmetcan Kaplan kendi ağlarına gönderdi.

Penaltılar sonucunda rakibine 6-5 üstünlük kuran ay-yıldızlı ekip, turnuvada şampiyonluğa ulaştı. Milli takımdan Ahmet Çağrı Güney turnuvanın en iyi kalecisi seçildi.

Slovakya'yı 2-0 yenen İsrail turnuvanın üçüncüsü oldu. Beşincilik maçında, Belarus Litvanya'yı 3-0 yendi ve turnuvayı beşinci olarak bitirdi. Turnuvanın son sıralama maçında Azerbaycan Litvanya'yı 3-1 yenerek yedinci sırayı aldı.

#17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı #Bannikov #futbol #Kiev #Ukrayna #Viktor Bannikov Turnuvası
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