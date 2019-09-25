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17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, Elit Tur'a yükseldi
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17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, Elit Tur'a yükseldi

İSTANBUL (AA) - 17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu üçüncü maçında İsviçre'ye 2-0 yenilmesine rağmen Elit Tur'a yükseldi.Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Moldova'nın başkenti...

Spor 25.09.2019, 19:19
17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, Elit Tur'a yükseldi


İSTANBUL (AA) - 17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu üçüncü maçında İsviçre'ye 2-0 yenilmesine rağmen Elit Tur'a yükseldi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Moldova'nın başkenti Kişinev'de oynanan karşılaşmada millilerin İsviçre'ye 2-0 yenilerek grubu 2. sırada tamamladığı belirtildi.

Grubu 2. sırada bitirerek Elit Tur'a yükselen 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı'nın rakiplerinin 21 Kasım'da İsviçre'deki kura çekimiyle belli olacağı kaydedildi.

Milli takım, Elit Tur'daki grubunu birinci sırada bitirirse İsveç'te 9-22 Mayıs 2020'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılacak.

#17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı #Avrupa Şampiyonası eleme turu #Elit Tur #futbol #İsviçre
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