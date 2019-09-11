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18 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası'nda Romanya'yı 3-0 geçtik

Voleybolda 18 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası son 16 turunda Türkiye, Romanya'ya 3-0 yenilerek çeyrek finale kalamadı.

Spor 10.09.2019, 22:47 11.09.2019, 00:20
18 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası'nda Romanya'yı 3-0 geçtik
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İSTANBUL (AA) - Voleybolda 18 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası son 16 turunda Türkiye, Romanya'ya 3-0 yenilerek çeyrek finale kalamadı.

Mısır'da düzenlenen şampiyonada başkent Kahire'de Romanya ile karşılaşan milliler, mücadeleden 25-18, 25-16 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup ayrıldı.

Ay-yıldızlılar, 9-16'ncılık klasman maçında Güney Kore ile 12 Eylül'de karşılaşacak.

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#18 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası #türkiye #voleybol
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