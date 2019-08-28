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19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

- Letonya'da 5-10 Eylül'de tarihlerinde düzenlenecek 19 Yaş Altı Federasyon Kupası'nda yer alacak millilerin aday kadrosu duyuruldu

Spor 28.08.2019, 12:39
19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

İSTANBUL (AA) - Letonya'da 5-10 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 19 Yaş Altı Federasyon Kupası'na katılacak Türk Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen futbolcular 31 Ağustos Cumartesi günü İstanbul Limak Eurasia Luxury Otel'de toplanacak.

Milliler, 6 Eylül'de Kıbrıs Rum Kesimi, 8 Eylül'de Letonya ve 10 Eylül'de Avusturya ile karşılaşacak.

Ahmet Ceyhan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleci: Ersin Destanoğlu (Beşiktaş), Muhammet Taha Tepe (Niğde Anadolu)

Defans: Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Erdoğan Kaya (Beşiktaş), Kerem Kalafat (Beşiktaş), Işık Kaan Arslan (Galatasaray), Batuhan Ekinci (Fenerbahçe), Abdulcebrail Akbulut (Fenerbahçe), Fatih Tultak (Kardemir Karabükspor)

Orta Saha: İlkay İşler (Beşiktaş), Oğuzhan Akgün (İstanbulspor), Mehmet Maniş (Basel), Fırat Güllü (Galatasaray), Güney Gençel (Galatasaray), Mustafa Kapı (Galatasaray), Muhammed Gümüşkaya (Fenerbahçe), Cihan Aydın (Kardemir Karabükspor), Taha Tunç (Trabzonspor)

Forvet: Erencan Yardımcı (Galatasaray), Muhammet Arslantaş (Medipol Başakşehir)

#19 Yaş Altı Federasyon Kupası #19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı #aday kadro #futbol #TFF #Türkiye Futbol Federasyonu
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