19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü Nedir?

Geçtiğimi sezonda beklediği performansı sergileyemeyen ve tarihinin en kötü sezonlarından birini arkasında bırakan Fenerbahçe, 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Gününü büyük bir coşkuyla kutlaması beklenmektedir. Türk spor camiasının en köklü ve en iyi spor kulüpleri arasında gösterilen F enerbahçe Spor Kulübü , milyonlarca taraftara da ev sahipliği yapmaktadır. Fenerbahçe yeni sezon formaları da yine Fenerbahçe’nin bu özel gününde taraftarların beğenisine sunulacaktır.

Fenerbahçelilerin En Anlamlı Günü!

1907 yılında kurulmasının ardından günümüze kadar sayısız başarıya ima atan Fenerbahçe Spor Kulübü, Türkiye’de en fazla taraftara sahip spor kulüplerinden biridir. 1907 yılını temsilen her yıl 19 Temmuz taraftaralar tarafından Dünya Fenerbahçeliler Günü olarak kutlanmaktadır . Her yıl takvimler 19.07. – tarihini gösterdiğinde tüm Fenerbahçeli taraftaralar, Fenerbahçe’nin kuruluş yılını temsilen bu günü coşkuyla kutlamaktadır.

Fenerbahçe yönetimi tarafından Dünya Fenerbahçeliler Gününde, 2019 – 2020 sezonuna ait Fenerbahçe’nin yeni sezon formalarının tanıtımı da yapılacak. Sarı lacivertli ekibin yeni sezonda kullanacağı formalar ise taraftarlar arasında şimdiden heyecan yarattı. Fenerbahçe’nin yeni sezon formalarının yanı sıra efsane çubuklu formasını kullanmaya devam edeceği düşünülmektedir.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan 19 Temmuz Mesajı!

Geçtiğimiz sezonda istediği başarıyı yakalayamayan Ali Koç ve Fenerbahçe , sezonun takım ve taraftarlar üzerinden yarattığı kırgınlığı azaltmak için Dünya Fenerbahçeliler Günü için önemli açıklamalarda bulundu. Yeni sezon transferlerinden ve yeni sezon formalarından bahseden Ali Koç, aynı zamanda 19 Temmuz gününün tüm Fenerbahçeli taraftarlar için çok özel bir yere sahip olduğuna da vurgu yaptı.

Fenerbahçe taraftarı ile her zaman yakın bir ilişki kuran Ali Koç, 19.07.2019 tarihine özel Dünya Fenerbahçeliler Günü mesajı yayınladı . Yeni sezona ilişkin de taraftarı ve takımı motive eden Ali Koç, Emre Belözoğlu transferi hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. Geçen sezonun önemli bir tecrübe olduğunu ve gelecek sezonda Fenerbahçe’nin önemli başarılarına imza atacağını ifade eden Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, yeni sezon için 2 – 3 transfer daha gerçekleştireceklerinin sinyallerini de Dünya Fenerbahçeliler Gününde vermiş oldu.

Yeni Sezon Formaları Dünya Fenerbahçeliler Gününde Sergilenecek!

Fenerbahçe’nin 2019 – 2020 sezonunda kullanacağı yeni sezon formları, Dünya Fenerbahçeliler Gününde, Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesislerinde taraftarla buluşacak. Özellikle 19 Temmuz tarihini seçen Fenerbahçe yönetimi, Dünya Fenerbahçeliler Gününde taraftarına sürpriz yapmayı hedeflemiştir.

19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Gününe özel tanıtımı gerçekleştirilecek olan yeni sezon formları yine Adidas tarafından hazırlandı. Yeni sezon formalarında büyük değişimler yapılmasını talep eden Ali Koç ve ekibi, Fenerbahçe’nin efsane çubuklu formasına farklı bir anlam kattıklarını da ifade etmiştir.

Geçtiğimiz sezonda Fenerbahçe başarısız bir yıl geçirmiş olmasına rağmen toplam 330 Bin adet mağazalardan forma satışının gerçekleştirildiğini duyuran Fenerbahçe yönetimi, Fenerbahçe tarihinin en iyi satışını gerçekleştirdiklerini duyurmuştur.

Dünya Fenerbahçeliler Gününe özel, Fenerbahçe’nin yeni sezon forma tanıtımının yanı sıra, başka etkinliklerle de kutlamaların gerçekleştirileceği düşünülmektedir. Dünya Fenerbahçeliler Günü sosyal medyada da birçok kişi tarafından kutlanmaya başladı. Taraftarların geçirilen kötü sezon nedeniyle yönetime olan kırgınlığının da Dünya Fenerbahçeliler Gününde giderilmesi ve taraftar arasında dayanışmanın arttırılacağı düşünülmektedir.

Dünya Fenerbahçeliler Günü Etkinlikleri

2018 – 2020 sezonunda büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe taraftarları, 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Gününün gelmesiyle birlikte yeni sezon için moral depolamaya başladı. Her yıl 19.07 tarihinde kutlanan ve taraftarlar ile takımı buluşturan bu anlamlı günde, bu yıl da Türkiye’nin birçok farklı noktasında etkinliklerin gerçekleştirileceği düşünülmektedir. Özellikle binlerce Fenerbahçeli taraftarın, Kadıköy’de Şükrü Saraç Oğlu Stadı’nın önünde buluşması beklenmektedir. Diğer yıllardan farklı olarak bu yıl yeni sezon formlarının tanıtım etkinliklerinde Dünya Fenerbahçeliler Gününde, Fenerbahçe Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilecek. Özel davetlilerin katılımıyla yapılacak olan yeni sezon forma tanıtımlarına taraftarların ilgisi de oldukça yoğun.

Sarı lacivert renklerine gönül vermiş taraftarların dünyanın dört bir tarafından Dünya Fenerbahçeliler Günü etkinlikleri kapsamında çeşitli kutlamalarda bulunması beklenmektedir.

Dünya Fenerbahçeliler Gününe özel açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, her yıl 19 Temmuz’da, iyi günde ve kötü günde Fenerbahçe’nin yanında olan taraftarların desteğinin bu yılda devam edeceği açıklandı. Yeni sezon transferleri hakkında da önemli açıklamalarda bulunan Ali Koç, önümüzdeki günlerde yapılacak olan transferler hakkında da bilgi verdi .