2 çocuk annesi Merve Türkiye şampiyonu

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Türkiye Yelken Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan ‘TYF Formula Kite Hydrofoil, Slalom ve Freestyle Türkiye Şampiyonası’ 4-6 Ekim tarihleri arasında yaklaşık 40 sporcunun katılımıyla Akçapınar’da gerçekleştirildi.
Spor 07.10.2019, 15:44
Türkiye Yelken Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet programında yer alan ‘TYF Formula Kite Hydrofoil, Slalom ve Freestyle Türkiye Şampiyonası’ 4-6 Ekim tarihleri arasında yaklaşık 40 sporcunun katılımıyla Akçapınar’da gerçekleştirildi.
2020 yılı için Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında yarışmak için hazırlıklarına devam eden Ceylan, “Kısa süre içerisinde göstermiş olduğum gelişimden çok memnunum. Ama bu yeterli değil. Kendimi daha da geliştirerek Avrupa ve Dünya şampiyonasında da kürsüye çıkmak, hatta Olimpiyatlara da hazırlanmak istiyorum” dedi.
2004 yılında Kiteboarda başlayarak ulusal ve uluslararası birçok yarışmada kürsüye çıkan Ceylan, bu sporunun ülkemizde tanınmasında öncü olan isimlerin başında geliyor.(Bekir Tosun/İHA)
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