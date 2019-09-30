2. Lig serbest güreşte şampiyon Ankara Gaziler oldu
Türkiye Serbest Güreş 2.lig güreş müsabakaları Ankara Yaşar Doğu Spor Salonunda yapıldı. Karşılaşmalar sonrasında 180 puanla Ankara Gaziler Engelli Spor Kulübü birinci olurken, 169 puanlı İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ikinci, 165 puanlı Sivas Zara Belediyesi Spor Kulübü de üçüncü oldu.
Türkiye Serbest Güreş 2.lig güreş müsabakaları Ankara Yaşar Doğu Spor Salonunda yapıldı. Karşılaşmalar sonrasında 180 puanla Ankara Gaziler Engelli Spor Kulübü birinci olurken, 169 puanlı İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ikinci, 165 puanlı Sivas Zara Belediyesi Spor Kulübü de üçüncü oldu.
Müsabakalar sonunda dereceye giren güreşçiler ise şunlar:
57 Kg: 1- Mustafa İsmail Malgaç – Samsun Alaça, 2-Emre Bozkır – İzmir Büyükşehir Belediyesi, 3- Süleyman Konak – Sivas Zara Belediyesi, 3- Yunus Aruz – Sakarya Büyükşehir Belediyesi
61 Kg: 1- Veysel Alkan – Sivas Zara Belediyesi, 2- Mert Çınar – İzmir Büyükşehir Belediyesi, 3- Doğan Kara – Ankara Gazililer 3- Aytekin Akbulut – İstanbul Sultangazi Belediyesi
65 kg: 1- Yasin Aydemir – Ankara Gazililer, 2- Ertuğrul Sayılı – Sakarya Büyükşehir Belediye Spor, 3- Özgür Bakar – Sivas Zara Belediyesi, 3- Kazım Güllü – İstanbul Sultangazi Belediyesi
70 kg: 1- Serkan Arslan – İzmir Büyükşehir Belediyespor, 2- Özgür Yiğit – Ankara Gazililer, 3- Onur Atalay – Kayseri Şekerspor, 3- Yüksel Sarıçiçek- Sivas Zara Belediyesi
74- Kg: 1- İsa Demir – İzmir Büyükşehir Belediyespor, 2- Arif Erdoğan – Kayseri Şekerspor, 3- Volkan Çelebi – Ankara Gazililer, 3- Engin Bozkurt – İstanbul Sultanbeyli
79 Kg: 1- Uğur Özturgut – Ankara Gazililer, 2- Efe Sami Ünal – Sivas Zara Belediyespor, 3- Yakup Güle – Samsun Alaça, 3- İbrahim Şamil Özak – İstanbul Sultanbeyli
86 Kg: 1- Ramazan Gargı – Ankara Gazililer, 2- Erkan Taş – Beşiktaş Spor Kulübü, 3- Mehmet Ali Küçükosman – Kayseri Şekerspor, 3- Mehmet Şahin – İzmir Büyükşehir Belediyespor
92 Kg: 1- Hüseyin Kalaycı – Sivas Zara Belediyespor, 2- Emincan Enez- Kayseri Şekerspor, 3- Temel Altıntaş – Sakarya Büyükşehir Belediyespor, 3- Hüseyin Kırlar – Ankara Gazililer
97 Kg: 1- İsa Göçen – İzmir Büyükşehir Belediyespor, 2- Enes Turan – Sakarya Büyükşehir Belediyespor, 3- Ali Önder Tutuş – Ankara Gazililer, 3- İsmet Şahin – Sivas Zara Belediyespor
125 kg: 1- Yunus Çıldır – İzmir Büyükşehir Belediyespor, 2- Emin Öztürk – Kayseri Şekerspor, 3- Yüksel Erçeli – Ankara Gazililer, 3- Mustafa Cebeci – Sivas Zara Belediyespor.
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
|İmsak
|05:14
|Güneş
|06:37
|Öğle
|12:44
|İkindi
|16:02
|Akşam
|18:40
|Yatsı
|19:58
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|6
|11
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Trabzonspor
|6
|9
|5. Sivasspor
|6
|9
|6. Konyaspor
|6
|9
|7. Galatasaray
|6
|9
|8. Başakşehir
|6
|8
|9. Denizlispor
|6
|8
|10. Antalyaspor
|6
|8
|11. Ankaragücü
|6
|8
|12. Çaykur Rizespor
|6
|8
|13. Malatyaspor
|6
|7
|14. Kasımpaşa
|6
|7
|15. Göztepe
|5
|5
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Kayserispor
|6
|3
|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Bursaspor
|6
|12
|3. Ümraniye
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|11
|5. Balıkesirspor
|6
|10
|6. Keçiörengücü
|6
|10
|7. Osmanlıspor
|6
|10
|8. Adana Demirspor
|5
|9
|9. Fatih Karagümrük
|6
|9
|10. İstanbulspor
|6
|9
|11. Altay
|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|6
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. West Ham
|7
|12
|5. Tottenham
|7
|11
|6. Chelsea
|7
|11
|7. Bournemouth
|7
|11
|8. Arsenal
|6
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. Burnley
|7
|9
|11. M. United
|6
|8
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Valladolid
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Levante
|7
|8
|13. Osasuna
|7
|8
|14. Deportivo Alaves
|7
|8
|15. Real Betis
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2