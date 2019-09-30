20 kilometrenin kazananı Çinli Liu Hong

ANKARA (AA) - 17. Dünya Atletizm Şampiyonası'ndaki kadınlar 20 kilometre yürüyüş yarışını, Çinli Liu Hong kazandı.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın 3. günü, kadınlar 20 kilometre yürüyüş finaliyle sona erdi.

Kürsünün üç basamağına da Çinli atletler çıktı. Liu Hong, 1 saat 32 dakika 53 saniyelik derecesiyle 3. kez dünya şampiyonu oldu.

Türk sporculardan Meryem Bekmez, 1.39.36 ile 24. sırayı alırken, Ayşe Tekdal yarışı tamamlayamadı.