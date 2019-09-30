2019 BVA Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası sona erdi - İzmir

İZMİR (AA) - Balkan Voleybol Birliği (BVA) tarafından İzmir'de düzenlenen 2019 BVA Plaj Voleybolu Balkan Şampiyonası sona ererken, kadınlarda Merve Çelebi-Bahanur Gökalp, erkeklerde ise Murat Giginoğlu-Volkan Göğtepe ekipleri altın madalyanın sahibi oldu.

Bostanlı Plaj Voleybolu Sahası'nda üç gün süren müsabakalara, 6 ülkeden 28 takım katıldı. Organizasyonun son günündeki kadınlar finalinde, Bulgaristan'dan Ekaterina Aleksandro-Stefani Kyoseva ikilisini 2-0 mağlup eden Merve Çelebi-Bahanur Gökalp ekibi, altın madalya kazandı.

Bu kategoride bronz madalyayı, Burcu Atasoy ve Buğra Eryıldız'dan oluşan bir diğer Türk ekibi elde etti.

İki Türk takımının mücadele ettiği erkekler finalinde ise Selçuk Seferci-Sefa Urlu ikilisini 2-0'la geçen Murat Giginoğlu-Volkan Göğtepe ekibi, altın madalyaya uzandı. Moldova'dan Timofei Chisleacov-Fiodor Majarov ikilisi bu kategoride üçüncü sırayı aldı.

Turnuvanın son günündeki maçlara İzmirli voleybolseverler büyük ilgi gösterirken, şampiyon olan ekiplere kupa ve madalyalarını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer takdim etti.