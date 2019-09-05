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2019 FIBA Dünya Kupası Dominik Cumhuriyeti: 56 - Fransa: 90

2019 FIBA Dünya Kupası G Grubu son maçında Fransa, Dominik Cumhuriyeti'ni 90-56 yendi.

Spor 05.09.2019, 17:58 05.09.2019, 20:40
2019 FIBA Dünya Kupası Dominik Cumhuriyeti: 56 - Fransa: 90

ANKARA (AA) - 2019 FIBA Dünya Kupası G Grubu son maçında Fransa, Dominik Cumhuriyeti'ni 90-56 yendi.

İlk iki maçını kazanarak 2. tura yükselmeyi garantileyen ekiplerin mücadelesi sonucu Fransa lider, Dominik Cumhuriyeti ise ikinci sırada grubu bitirdi.

Salon: Shenzhen Spor Merkezi

Hakemler: Tolga Şahin (İtalya), Luis Castillo (İspanya), Felipe Ibarra (Şili)

Dominik Cumhuriyeti: Solano 2, Mendoza 5, Baez 6, Rojas 8, Vargas 3, Liz 12, Garcia 3, Montero 3, Pena 5, Ramon 3, Roberts 4, Suero 2

Fransa: Ntilikina 8, Fournier 10, M'Baye 3, Batum 6, Gobert 13, Albicy 3, De Colo 15, Lacombe 6, Lessort 11, Poirier 7, Toupane 8

1. Periyot: 8-18

Devre: 21-43

3. Periyot: 40-68

#2019 FIBA Dünya Kupası #basketbol #Dominik Cumhuriyeti #Fransa
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