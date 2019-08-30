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2019 FIBA Dünya Kupası

- A Milli Erkek Basketbol Takımı, E Grubu'nda Japonya ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü

Spor 30.08.2019, 12:08 30.08.2019, 15:58

ŞANGHAY (AA) - A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası'nın E Grubu'nda 1 Eylül Pazar günü Japonya ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Milliler, başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde E Grubu karşılaşmalarının yapılacağı Şanghay Oriental Spor Merkezi'nde antrenman gerçekleştirdi.

Sakatlığı henüz geçmeyen Scottie Wilbekin, takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.

Milli takımın teknik heyeti ve basketbolcular, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü Türk bayrağı açarak kutladı.

Milliler, Japonya karşılaşmasının son hazırlığını yarın gerçekleştirecek.

#A Milli Erkek Takımı #basketbol #Ufuk Sarıca #Wilbekin
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