Son Dakika
Futbol: 19 Yaş Altı Federasyon Kupası
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medyadaki bazı paylaşımları nedeniyle yargılandığı davada, 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı
TCMB döviz kurları
TSPB'nin bireylere yönelik panellerinin ilk durağı Edirne
Kore Yarımadası Lingling Tayfunu'na hazırlanıyor
“Sektörümüz için 20 yıldır aynı heyecan ve kararlılıkla çalışıyoruz”
TEB’le yeni tanışan müşterilere “Hoş Geldin” faizli kredi
Coca-Cola, UEFA EURO 2020’nin resmi sponsoru oldu
Anadolu Efes'e sosyal sorumluluk ödülü

2019 FIBA Dünya Kupası: Rusya 2. kez yenildi

2019 FIBA Dünya Kupası 2. tur I Grubu maçında Polonya, Rusya'yı 79-74 yendi. Polonya, Dünya Kupası'nda 4. galibiyetini elde ederken Rusya 2. kez yenildi.

Spor 06.09.2019, 13:19 06.09.2019, 14:26
2019 FIBA Dünya Kupası: Rusya 2. kez yenildi

İSTANBUL (AA) - 2019 FIBA Dünya Kupası 2. tur I Grubu maçında Polonya, Rusya'yı 79-74 yendi. Polonya, Dünya Kupası'nda 4. galibiyetini elde ederken Rusya 2. kez yenildi.

Salon: Foshan Uluslararası Spor ve Kültürel Arena

Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Jung Yu (Tayvan), Takaki Kato (Japonya)

Polonya: Slaughter 8, Waczynski 18, Cel 9, Hrycaniuk 8, Ponitka 14, Koszarek 6, Kulig 10, Sokolowski 6, Balcerowski, Gruszecki

Rusya: Kulagin 21, Kurbanov 6, Vorontsevich 11, Fridzon 9, Ivlev 4, Baburin 3, Zubkov 2, Antonov 11, Karasev 3, Motovilov 4

1. Periyot: 16-22

Devre: 34-40

3. Periyot: 53-57

Beş faulle çıkan: 39.52 Kurbanov (Rusya)


 

#basketbol #FIBA Dünya Kupası #Polonya #rusya
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 06 Eylül 2019
İmsak 04:46
Güneş 06:14
Öğle 12:52
İkindi 16:29
Akşam 19:21
Yatsı 20:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@