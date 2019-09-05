2019 FIBA Dünya Kupası - Yunanistan: 103 - Yeni Zelanda: 97

ŞANGHAY (AA) - Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası F Grubu son maçında Yunanistan, Yeni Zelanda'yı 103-97 yendi.

Grupta iki galibiyete ulaşan Yunanistan, 2. tura yükselen son takım oldu.

F Grubu'nu son 2 sırada bitiren Yeni Zelanda ve Karadağ, E Grubu'nun son iki sırasındaki Türkiye ve Japonya ile aynı klasman grubunda mücadele edecek.

Salon: Gençlik Olimpik Spor Parkı

Hakemler: Roberto Vazquez (Porto Riko), Leandro Lezcano (Arjantin), Intae Hwang (Güney Kore)

Yunanistan: Calathes 14, Papapetrou 16, Papanikolaou 7, Giannis Antetokounmpo 24, Printezis 13, Sloukas 7, Vasilopoulos, Bourousis 3, Larentzakis 9, Thanasis Antetokounmpo 10

Yeni Zelanda: Abercrombie 18, Loe 5, Corey Webster 31, Fotu 15, Tai Webster 17, Pledger, Rusbatch, Smith-Milner, Delany 2, Ili 9

1. Periyot: 28-19

Devre: 51-44

3. Periyot: 71-66

5 faulle çıkanlar: 39.14 Loe (Yeni Zelanda), 39.31 Sloukas (Yunanistan)



