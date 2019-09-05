Son Dakika
Kastamonu, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarına hazır
İspanya ve Avusturya dışişleri bakanları Brexit'i görüştü
Maden ocağında üzerine kaya parçası düşen işçi yaralandı
Kazara kuzenini öldürdü
Bakü'de Eternity-2019 tatbikatı sürüyor
"Komşularımızla barış içinde yaşamamız lazım"
44. Toronto Uluslararası Film Festivali başladı
Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı
Burundi'den BM'ye "ülkeyi istikrarsızlaştırıyor" suçlaması
Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

2019 FIBA Dünya Kupası - Yunanistan: 103 - Yeni Zelanda: 97

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası F Grubu son maçında Yunanistan, Yeni Zelanda'yı 103-97 yendi.

Spor 05.09.2019, 17:51 05.09.2019, 20:40
2019 FIBA Dünya Kupası - Yunanistan: 103 - Yeni Zelanda: 97

ŞANGHAY (AA) - Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası F Grubu son maçında Yunanistan, Yeni Zelanda'yı 103-97 yendi.

Grupta iki galibiyete ulaşan Yunanistan, 2. tura yükselen son takım oldu.

F Grubu'nu son 2 sırada bitiren Yeni Zelanda ve Karadağ, E Grubu'nun son iki sırasındaki Türkiye ve Japonya ile aynı klasman grubunda mücadele edecek.

Salon: Gençlik Olimpik Spor Parkı

Hakemler: Roberto Vazquez (Porto Riko), Leandro Lezcano (Arjantin), Intae Hwang (Güney Kore)

Yunanistan: Calathes 14, Papapetrou 16, Papanikolaou 7, Giannis Antetokounmpo 24, Printezis 13, Sloukas 7, Vasilopoulos, Bourousis 3, Larentzakis 9, Thanasis Antetokounmpo 10

Yeni Zelanda: Abercrombie 18, Loe 5, Corey Webster 31, Fotu 15, Tai Webster 17, Pledger, Rusbatch, Smith-Milner, Delany 2, Ili 9

1. Periyot: 28-19

Devre: 51-44

3. Periyot: 71-66

5 faulle çıkanlar: 39.14 Loe (Yeni Zelanda), 39.31 Sloukas (Yunanistan)


 

#2019 FIBA Dünya Kupası #basketbol #Yeni Zelanda #yunanistan
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@