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2019 FIBA Dünya Kupası - Yunanistan: 103 - Yeni Zelanda: 97
Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası F Grubu son maçında Yunanistan, Yeni Zelanda'yı 103-97 yendi.
Spor 05.09.2019, 17:51 05.09.2019, 20:40
ŞANGHAY (AA) - Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası F Grubu son maçında Yunanistan, Yeni Zelanda'yı 103-97 yendi.
Grupta iki galibiyete ulaşan Yunanistan, 2. tura yükselen son takım oldu.
F Grubu'nu son 2 sırada bitiren Yeni Zelanda ve Karadağ, E Grubu'nun son iki sırasındaki Türkiye ve Japonya ile aynı klasman grubunda mücadele edecek.
Salon: Gençlik Olimpik Spor Parkı
Hakemler: Roberto Vazquez (Porto Riko), Leandro Lezcano (Arjantin), Intae Hwang (Güney Kore)
Yeni Zelanda: Abercrombie 18, Loe 5, Corey Webster 31, Fotu 15, Tai Webster 17, Pledger, Rusbatch, Smith-Milner, Delany 2, Ili 9
1. Periyot: 28-19
Devre: 51-44
3. Periyot: 71-66
5 faulle çıkanlar: 39.14 Loe (Yeni Zelanda), 39.31 Sloukas (Yunanistan)
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