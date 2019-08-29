2019 FIBA Dünya Kupası'nın salonları





İSTANBUL (AA) - ERCAN DOĞAN - Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 2019 FIBA Dünya Kupası'ndaki maçlar 8 salonda oynanacak.

Organizasyonda 1. ve 2. grup maçları, Pekin, Wuhan, Guangzhou, Foshan, Şanghay, Nanjing, Shenzhen ve Dongguan şehirlerinde yapılacak.

Turnuvaya katılacak takımlar, son 16 turu ve çeyrek final mücadelesine Şanghay ve Dongguan'da çıkacak.

Yarı final ve final karşılaşmaları ise Çin'in başkenti Pekin'de oynanacak.

E Grubu'nda'nin maçlarına ev sahipliği yapacak Şanghay Oriental Spor Merkezi, 18 bin kişi kapasiteye sahip.

Yunanistan, Brezilya, Yeni Zelanda ve Karadağ'ın maçlarını yapacağı Nanjing'deki Gençlik Olimpik Spor Parkı ise 20 bin kişilik kapasiteyle Dünya Kupası'nın en büyük spor salonu özelliği taşıyor.





- Salonlar ve kapasiteleri





Şampiyonaya ev sahipliği yapacak 8 salon ve kapasiteleri şöyle:

Wukesong (Pekin)19.000Wuhan Spor Merkezi13.000Guangzhou Spor Salonu10.000Foshan Uluslararası Spor ve Kültür Merkezi 14.700Şanghay Oriental Spor Merkezi18.000Gençlik Olimpik Spor Parkı (Nanjing)20.000Shenzen Bay Spor Merkezi13.000 DongguanMerkezi15.000



