ANKARA (AA) - 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarın çeyrek final maçları oynanacak.

Şampiyonada heyecan çeyrek final maçlarıyla sürecek. Yarı finale yükselecek takımlar Türkiye ve Polonya'da yapılacak maçların ardından belli olacak.

Son 16 turunda Hırvatistan'ı 3-2 mağlup eden A Milli Takım, çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.30'da başlayacak. Ankara'daki diğer maçta Sırbistan ile Bulgaristan karşı karşıya gelecek.

Polonya'nın Lodz kentinde ise İtalya-Rusya ve Polonya-Almanya maçları oynanacak.

Şampiyonayı 1967 ve 2003'ün ardından üçüncü kez düzenleyen Türkiye, yarı final, üçüncülük ve final müsabakalarına tek başına ev sahipliği yapacak.

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarın oynanacak çeyrek final maçlarının programı şöyle:

Türkiye (Ankara)

17.00 Sırbistan-Bulgaristan

19.30 Türkiye-Hollanda

Polonya (Lodz)

19.00 İtalya-Rusya

21.30 Polonya-Almanya

