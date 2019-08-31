2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası
ANKARA (AA) - 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarın son 16 turu maçları oynanacak.
ANKARA (AA) - 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarın son 16 turu maçları oynanacak.
Türkiye, Slovakya, Macaristan ve Polonya'nın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada heyecan son 16 turu maçlarıyla sürecek.
A Grubu'nda 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile 2. sırada yer alan A Milli Takım, son 16 turunda C Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Hırvatistan ile karşılaşacak. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.30'da başlayacak.
Şampiyonayı, 1967 ve 2003'ün ardından üçüncü kez düzenleyen Türkiye, bu organizasyonun çeyrek finallerine Polonya ile ortaklaşa, yarı final, üçüncülük ve final müsabakalarına ise tek başına ev sahipliği yapacak.
2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarın oynanacak son 16 turu maçlarının programı şöyle (TSİ):
Türkiye (Ankara):
17.00 Sırbistan-Romanya
19.30 Türkiye-Hırvatistan
Polonya (Lodz):
TSİ 19.00 Almanya-Slovenya
TSİ 21.30 Polonya-İspanya
Slovakya (Bratislava):
TSİ 16.30 Rusya-Belçika
TSİ 19.00 İtalya-Slovakya
Macaristan (Budapeşte):
TSİ 17.00 Hollanda-Yunanistan
TSİ 19.30 Azerbaycan-Bulgaristan
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|Güneş
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|Öğle
|12:54
|İkindi
|16:35
|Akşam
|19:31
|Yatsı
|20:53
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Ankaragücü
|3
|5
|6. Trabzonspor
|2
|4
|7. Galatasaray
|3
|4
|8. Sivasspor
|2
|3
|9. Malatyaspor
|2
|3
|10. Beşiktaş
|2
|3
|11. Antalyaspor
|2
|3
|12. Gazişehir
|2
|3
|13. Konyaspor
|2
|2
|14. Kayserispor
|3
|1
|15. Kasımpaşa
|3
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|0
|17. Başakşehir
|2
|0
|18. Göztepe
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|3
|4
|7. Osmanlıspor
|3
|4
|8. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|2
|2
|13. Erzurum BB
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|2
|1
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. Leicester City
|3
|5
|5. M. United
|3
|4
|6. Burnley
|3
|4
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Brighton
|3
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Bournemouth
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Chelsea
|3
|4
|14. West Ham
|3
|4
|15. Wolverhampton
|3
|3
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Norwich City
|3
|3
|18. Southampton
|3
|3
|19. Newcastle
|3
|3
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|3
|7
|2. Sevilla
|3
|7
|3. Atletico Madrid
|2
|6
|4. Real Madrid
|2
|4
|5. Real Valladolid
|2
|4
|6. Deportivo Alaves
|2
|4
|7. Osasuna
|2
|4
|8. Celta de Vigo
|3
|4
|9. Real Sociedad
|3
|4
|10. Barcelona
|2
|3
|11. Levante
|2
|3
|12. Mallorca
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0