Wolfteam’de 1907 Fenerbahçe – Galatasaray Espor Derbisi Yarın Yapılacak

Netmarble Türkiye’nin, Wolfteam oyunu için düzenlediği ve Türkiye’nin en güçlü espor takımlarının mücadelesine sahne olan 2019 Wolfteam Türkiye Kupası’nda derbi heyecanı yaşanacak. 1907 Fenerbahçe ve Galatasaray Espor takımları 20 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 18:00’de karşı karşıya gelecek.

Son iki sezonun şampiyonu olan ve bu sezon da yenilgisiz zirvede olan 1907 Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon finalde Galatasaray Espor’u 3-0 yenerek şampiyon olmuştu. İki takım ligde daha önce 4 defa karşılaştı ve 4 maç da berabere bitti.

Oyuncu transferleriı galibiyeti etkileyecek mi?

Geçen sezonun ardından iki takım arasında 3 oyuncu takas edildi. Geçtiğimiz sezon 1907 Fenerbahçe’de oynayan 3 oyuncu Cenk “CombatStaR” Erşahin, Emir “Hybrid” Erol, Yakup “TheJessly” Arslan Galatasaray Espor’a transfer oldu. Geçtiğimiz sezon Galatasaray Espor forması giyen Aytekin “OXM4NN” Çakır, Batuhan “Slashing” Ölçer, Emir “TheRebel” Karaduran ise 1907 Fenerbahçe’ye transfer oldu.

Wolfteam Ligi, bu yıl da Türkiye’nin en güçlü 10 Wolfteam takımının kıyasıya mücadelesine sahne olacak. Ligin deneyimli takımları Galatasaray Espor, 1907 Fenerbahçe, Crew Esports ve Team Turquality’ye bu yıl ilk kez Imaginative, Sangal Esports, İstanbul Espor ve Mod-Z Esports katılacak. Ayrıca JesterOf ve Collectors da geçtiğimiz sezon Wolfcity turnuvalarında şampiyonluk yaşayan iki takım olarak bu sene ligde mücadele edecek.

Bu derbi zirve için

Wolfteam turnuvalarında takımların çok zevkli maçlara imza attıklarını belirten Netmarble Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Dilek Aydoğdu, “Bu hafta sonu karşı karşıya gelecek olan 1907 Fenerbahçe ve Galatasaray Espor karşılaşması nefesleri kesecek. 36 maçtır yenilmeyen 1907 Fenerbahçe, 2019 Wolfteam Türkiye Kupası’nda ilk 4 maçını kazanmayı başardı ve zirvede bulunuyor. Galatasaray Espor ise ilk 4 maçında 3 galibiyet 1 mağlubiyet aldı. İki takım da bu derbi maçında Wolfteam Ligi’nin zirvesi için mücadele edecek. Her iki takıma ve oyunculara başarılar diliyorum. Keyifli, sportmence ve heyecanlı bir maç izlemeyi diliyoruz” dedi.

Derbiyi YouTube’ta canlı izleyebilirsiniz

1907 Fenerbahçe ile Galatasaray Espor arasındaki bu çekişmeli derbi maçının başlama saati 18.00 ve Youtube/Wolfteam kanalından canlı yayınlanacak.