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2020 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri

- Fransa: 38 - Türkiye: 17

Spor 25.09.2019, 22:50
2020 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri
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ANKARA (AA) - A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki ilk maçında deplasmanda Fransa'ya 38-17 yenildi.

Amiens kentinde, Hollandalı William Weijmans-Rick Wolbertus hakem ikilisinin yönettiği karşılaşmanın ilk yarısını da ev sahibi Fransa, 15-9 önde kapattı.

A Milli Takım, gruptaki ikinci maçında 29 Eylül Pazar günü Eskişehir'de Hırvatistan'ı konuk edecek.

Porsuk Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakayı Kosovalı hakemler Sherif Xhema-Besfort Jahja yönetecek.

#2020 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası #Fransa #HENTBOL #türkiye
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