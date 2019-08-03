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250 İşçinin kaldığı barakalarda çıkan yangın söndürüldü
İstanbul Silivri’de işçilerin kaldığı barakalarda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. 48 koğuştan oluşan ve yaklaşık 250 işçinin kaldığı öğrenilen barakalardaki yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Bazı işçilerin kendilerini valizleriyle birlikte dışarı attığı görüldü.
Spor 03.08.2019, 20:23 03.08.2019, 21:49
İstanbul Silivri’de işçilerin kaldığı barakalarda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. 48 koğuştan oluşan ve yaklaşık 250 işçinin kaldığı öğrenilen barakalardaki yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Bazı işçilerin kendilerini valizleriyle birlikte dışarı attığı görüldü.
(Yusuf Eker /İHA)
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