Son Dakika
Günün Özeti - 03 Ağustos 2019
Bahçeli’nin “Dönün” çağrısına Kocaeli’den 2 isim uydu
Irak kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Selçuk: 3'ü kanser 92 ilacı geri ödeme listesine aldık 
MSB, "ABD heyeti Türkiye’ye gelecek"
YAŞ Kararları Açıklandı
Yüksek Askeri Şura toplandı
'Pençe' operasyonlarıyla PKK'lı teröristlere sert darbe
Çanakkale’de Deprem
Erdoğan ile Bahçeli bir araya gelecek

250 İşçinin kaldığı barakalarda çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Silivri’de işçilerin kaldığı barakalarda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. 48 koğuştan oluşan ve yaklaşık 250 işçinin kaldığı öğrenilen barakalardaki yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Bazı işçilerin kendilerini valizleriyle birlikte dışarı attığı görüldü.

Spor 03.08.2019, 20:23 03.08.2019, 21:49
250 İşçinin kaldığı barakalarda çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Silivri’de işçilerin kaldığı barakalarda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. 48 koğuştan oluşan ve yaklaşık 250 işçinin kaldığı öğrenilen barakalardaki yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Bazı işçilerin kendilerini valizleriyle birlikte dışarı attığı görüldü.

Edinilen bilgiye göre, Silivri Altınorak mevkisinde bir inşaat firmasına ait barakalarda yangın çıktı. 48 koğuştan oluşan ve yaklaşık 250 işçinin kaldığı öğrenilen barakalardaki yangın korkuya neden oldu. Biranda yoğun duman altında kalan işçiler canlarını zor kurtardı. İhbar üzerine olay yerine Silivri, Çanta ve Çatalca’dan itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri hızla söndürme çalışmalarına başlarken bazı işçilerin kendilerini valizleriyle birlikte dışarı attığı görüldü. İşçiler barakaların çevresinde bulunan tarlalardan söndürme çalışmalarını izledi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangınla ilgili inceleme başlatan jandarma ekiplerinin sabotaj ihtimalini de değerlendirdiği öğrenildi.

(Yusuf Eker /İHA)

#250 İşçinin kaldığı barakalarda çıkan yangın söndürüldü #silivri #istanbul
Yorumlar (0)
27°
açık
Namaz Vakti 03 Ağustos 2019
İmsak 04:01
Güneş 05:41
Öğle 13:00
İkindi 16:52
Akşam 20:08
Yatsı 21:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@