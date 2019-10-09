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27. Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe’nin

Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe’nin oldu. Fenerbahçe Kadın Basketbol takımı, kupa maçında Çukurova Basketbol’u 86-62 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Spor 09.10.2019, 20:17
27. Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe’nin
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Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe’nin oldu. Fenerbahçe Kadın Basketbol takımı, kupa maçında Çukurova Basketbol’u 86-62 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.(Yüksel Yıkılmaz/İHA)
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