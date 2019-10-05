29. Alanya Triatlonu
- Organizasyonda ilk gün mücadeleleri sona erdi
Spor 05.10.2019, 19:57
ANTALYA (AA) - Bu yıl 29'uncusu düzenlenen Alanya Triatlonu'nda ilk gün mücadeleleri sonunda dereceye girenler belli oldu.
Alanya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 800'ü aşkın sporcunun yarıştığı organizasyonda, ilk gün yarışları gerçekleştirildi.
Büyük kadınlarda ise 1 saat 1 dakika 14 saniye derecesiyle Ukrayna'dan Yuliya Yelistratova birinci oldu. Aynı kategoride Alman Lisa Tertsch 1 saat 1 dakika 23 saniyeyle ikinciliği, Rus Alexandra Razanerova da 1 saat 1 dakika 39 saniyeyle üçüncülüğü kazandı.
Dereceye giren sporcular ödüllerini Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Avrupa Triatlon Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Alicia Garcia Perez ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erdal Tamrak verdi.
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