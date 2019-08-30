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"3. Uluslararası Kaya Tırmanışı Festivali" başladı

- Trabzon'un Düzköy ilçesinde başlayan festivale, Türkiye'nin yanı sıra 6 ülkeden 300 sporcu katılıyor

Spor 30.08.2019, 15:51
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TRABZON (AA) - Türkiye'nin yanı sıra 6 ülkeden 300 sporcunun katılımıyla Trabzon'da düzenlenen "3. Uluslararası Kaya Tırmanışı Festivali" başladı.

Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve kentteki diğer kurumların destekleriyle Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Düzköy ilçesinin Doğankaya Mahallesi'ndeki Şahinkaya Tırmanış Bahçesi'nde düzenlenen festivalde, Türkiye'nin yanı sıra İsviçre, Hollanda, İran, Gürcistan, Almanya ve Rusya'dan 300 sporcu kaya tırmanışı gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Şube Müdürü Yusuf Çebi, festivalde yaptığı konuşmada, Trabzon'un spor şehri olduğunu söyledi.

Trabzon'da yeşille mavinin buluştuğu her yerde sporun yapıldığını ifade eden Çebi, "Biz de ilimizde bütün federasyon branşlarının faaliyetlerini yapmaktayız. Şahinkaya mevkisinde bulunan ve dünyada sayılı kayalar arasında olan Şahinkaya'da Türkiye Dağcılık Federasyonu başkanlığımızla birlikte tırmanış gerçekleştiriliyoruz." diye konuştu.

Trabzon Tenis Dağcılık Kayak İhtisas Kulübünün (TEDAK) Başkanı Zeynep Bayoğlu ise festivalin bu yıl 3'üncüsünü düzenlediklerini belirterek, "Bu yıl 45 rota olacak. Temennimiz rotaların artması. Bölgemizin nadide incisi olan Şahinkaya'nın ilerleyen yıllarda farklı boyutlara geleceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, sporcular açılan rotalarda tırmanış yaptı.

#3. Uluslararası Kaya Tırmanışı Festivali #dağcılık #Yusuf Çebi
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