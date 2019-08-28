3. Uluslararası Kaya Tırmanışı Festivali Trabzon'da düzenlenecek
- Şahinkaya Dağı'nda 30 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde yapılacak organizasyona ünlü dağcılar da katılacak
TRABZON (AA) - 3. Uluslararası Kaya Tırmanışı Festivali, Trabzon'daki Şahinkaya Dağı'nda 30 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.
İl Gençlik ve Spor Müdürü Birdal Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, 3. Uluslararası Kaya Tırmanışı Festivali'nin Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Düzköy Kaymakamlığı, Düzköy Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ile Türkiye Dağcılık Federasyonu organizasyonuyla gerçekleştirileceğini belirtti.
Bu spora meraklı olan ve tırmanışı deneyimlemek isteyenlerin de tecrübeli kişiler eşliğinde tırmanış yapabileceğinin altını çizen Öztürk, şunları kaydetti:
"Dağcılara çok sayıda tırmanış rotası sunan, hatta kendilerinin adlandırabileceği sayısız yeni rota açma imkanı da bulunan Şahinkaya'daki tırmanışa çok sayıda ünlü dağcı katılacak. Hem muhteşem doğası ile katılımcılara keyif veren görselliği hem de tırmanış için ideal yapısı ile Şahinkaya, tırmanış sporunun en önemli merkezlerinden biri haline geldi."
Öztürk, tırmanışa Ahmet Melih Özdemir, Güneş Ergüden, Mustafa Nalbant, Mümin Karabaş, Öztürk Kayıkcı, Süleyman Vardal, Yağız Kayakuşu, Volkan Özkan, Yahya Koç ve Zorbey Aktuyun'un rota açıcı olarak katılacağını belirtti.
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