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30. Geleneksel Hüseyin Şahin Yağlı Güreşleri
- Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen organizasyonda Hamza Köseoğlu, başpehlivan oldu
Spor 06.10.2019, 18:47
TOKAT(AA) - Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen 30. Geleneksel Erbaa Hüseyin Şahin Yağlı Güreşleri'nde Hamza Köseoğlu başpehlivanlığı kazandı.
Erbaa Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Güreş İhtisas Kulübünce ilçedeki güreş sahasında gerçekleştirilen organizasyona, 400 sporcu katıldı.
Güreş ağalığını dördünce kez iş adamı Alpaslan Kaya'nın üstlendiği etkinlikte, başpehlivanlık finalinde Hamza Köseoğlu ve Faruk Akkoyun karşılaştı. Rakibini yenen Hamza Köseoğlu, başpehlivan oldu.
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