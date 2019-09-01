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31. Korkuteli Altın Kiraz Yağlı Güreşleri
- Başpehlivanlık mücadelesinin kazananı İsmail Balaban oldu
Spor 01.09.2019, 20:33 01.09.2019, 22:49
ANTALYA (AA) - 31. Korkuteli Altın Kiraz Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı İsmail Balaban kazandı.
İlçe stadında gerçekleştirilen etkinlikte, 600'ü aşkın güreşçi mücadele etti.
Final maçında İsmail Balaban ile Şaban Yılmaz karşılaştı.
Mehmet Yeşil Yeşil ile İsmail Koç da üçüncülüğü elde etti.
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