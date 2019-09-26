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35. Cumhurbaşkanlığı Kupası: Anadolu Efes: 79 - Fenerbahçe Beko: 74

35. Cumhurbaşkanlığı Kupası: Anadolu Efes: 79 - Fenerbahçe Beko: 74

35. Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı Fenerbahçe’yi 79-74’lük skorla mağlup eden Anadolu Efes kazandı. Anadolu Efes bu sonuçla beraber kupayı 12. kez müzesine götürürken, Fenerbahçe Beko ise 7 şampiyonlukta kaldı.

Spor 26.09.2019, 21:04
35. Cumhurbaşkanlığı Kupası: Anadolu Efes: 79 - Fenerbahçe Beko: 74
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35. Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı Fenerbahçe’yi 79-74’lük skorla mağlup eden Anadolu Efes kazandı. Anadolu Efes bu sonuçla beraber kupayı 12. kez müzesine götürürken, Fenerbahçe Beko ise 7 şampiyonlukta kaldı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes ile Basketbol Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe Beko’yu karşı karşıya getiren Cumhurbaşkanlığı Kupası maçını 79-74’lük sonuçla Anadolu Efes kazandı.

Zorlu maçı kazanarak şampiyon olan Anadolu Efes’te Simon’un 22, Micic’in 16 sayı kaydetmesi şampiyonlukta önemli rol oynarken, sarı-lacivertlilerde ise en skorer isim 16 sayı ile Williams oldu.

Salon: Karataş Şahinbey

Hakemler: Emin Moğulkoç xx, Mehmet Karabilecen xx, Kerem Baki xx

Anadolu Efes: Doğuş Balbay x 2, Rodrigue Beaubois xx 6, Krunoslav Simon xxx 22, Alec Peters xxx 12, Bryant Dunston xx 15, Buğrahan Tuncer xx, Sertaç Şanlı xx 6, Vasilije Micic xxx 16

Başantrenör: Ergin Ataman

Fenerbahçe Beko: A.Muhammed xx 5, Sloukas x 6, Melih Mahmutoğlu xxx 11, Nando De Colo xx 4, Kalinic x 13, Williams xxx 16, Ahmet xx 9, Stimac xx 8

Başatrenör: Zeljko Obradovic

1. Periyot: 19-20 (Fenerbahçe Beko lehine)

Devre: 39-37 (Anadolu Efes lehine)

3. Periyot: 64-52 (Anadolu Efes lehine)

(İHA)
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