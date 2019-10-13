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37. Ford Otosan Kocaeli Rallisi

- Türkiye Ralli Şampiyonası'nda 2019 sezonunun 6. yarışı olan 37. Ford Otosan Kocaeli Rallisi'nde Murat Bostancı-Onur Vatansever ikilisi birinci oldu

Spor 13.10.2019, 16:07
37. Ford Otosan Kocaeli Rallisi


KOCAELİ (AA) - Türkiye Ralli Şampiyonası'nda 2019 sezonunun 6. yarışı olan 37. Ford Otosan Kocaeli Rallisi'ni, Murat Bostancı-Onur Vatansever ikilisi birinci tamamladı.

Ford Otosan ana sponsorluğunda Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından organize edilen rallide bu yıl 62 ekip, 2 gün boyunca toplam 9 etapta 100,46 kilometresi özel etap olmak üzere 292,44 kilometre yol katetti.

Rallide, aynı zamanda Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ile Zafer Vatansever Ralli Kupası'na da puan verecek 9 özel etap koşuldu.

Açılış seremonisinin ardından rallide ekipler, Ford Otosan (18,22 km), Transit (16,50 km), Courier (8,28 km) ve Custom (6,63 km) özel etaplarında mücadele etti.

Ekipler, bugün aynı etapları bir kez daha geçtikten sonra, "Custom-2" özel etabında ekstra puan kazanabilmek için yarıştı.

Çekişmeli geçen yarışta, Kocaeli Rallisi'ni Castrol Ford Team Türkiye takımından Murat Bostancı-Onur Vatansever ikilisi Ford Fiesta R5 ile kazandı.

BC Vision Motorsport takımdan Burak Çukurova-Vedat Bostancı, Skoda Fabia R5 ile liderin 49,6 saniye ardından ikinci olurken, KKTC'den gelen konuk ekip Cevdet Alptürk-Mustafa Yücener ikilisi Skoda Fabia R5 ile üçüncü sıraya yerleşti.

İki çeker klasmanı ve Sınıf 4'ü Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı kazanırken, Sınıf N'de Uğur Soylu-Mehmet Köleoğlu, Sınıf 3'te Fatih Kara-Bilge Ayan, genç pilotlarda And Sunman, genç co-pilotlarda da (yardımcı sürücü) Ali Emre Yılmaz birinci oldu.

30 yaş üzeri klasik otomobillere açık ve Historic klasmanında Engin Kap-Özden Yılmaz birinciliği kazanırken, Zafer Vatansever Ralli Kupası'nı ise İlhan Mutluay-Cumhur Önder ekibi kazandı.

Kentteki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen törende, sporculara ödülleri takdim edildi.

Türkiye Ralli Şampiyonası, 2-3 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Yeşil Bursa Rallisi ile sona erecek.


#ralli #otomobil #Kocaeli
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