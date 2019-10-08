37. Ford Otosan Kocaeli Rallisi'ne doğru
- Etkinlik, 63 otomobil ve 126 sporcunun katılımıyla 12-13 Ekim'de gerçekleştirilecek
KOCAELİ (AA) - Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6. yarışı olan 37. Ford Otosan Kocaeli Rallisi, 12-13 Ekim'de koşulacak.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Ralli Şampiyonası'nda sezonun 6. yarışı olan ve aynı zamanda Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ile Zafer Vatansever Ralli Kupası'na da puan veren 37. Ford Otosan Kocaeli Rallisi'ne 63 otomobil ve 126 sporcu katılacak.
Ekipler rallinin son gününde "Otosan", "Transit" ve "Courier" etaplarını bir kez daha geçtikten sonra, "Custom-2" avantaj etabında genel klasman ve sınıflarında ekstra puan kazanabilmek için ter dökecek.
Genel klasman ve sınıflarda büyük bir mücadeleye sahne olması beklenen sezonun son toprak rallisinde, ekipler 2 gün boyunca 100,46 kilometresi özel etap olmak üzere toplamda 292,44 kilometre yol katedecek.
Ford Otosan 37. Kocaeli Rallisi, pazar günü saat 15.00'te finiş seremonisi ve ödül töreniyle son bulacak.
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