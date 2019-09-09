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4. Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası sahibini buldu

- İstanbul'da 3 gün süren yarışta MSI Sailing Team AG Yelken Takımı birinci oldu

Spor 09.09.2019, 09:21
4. Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası sahibini buldu
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İSTANBUL (AA) - 4. Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası sona erdi.

Türkiye Yelken Federasyonu ve İstanbul Yelken Kulübünün iş birliği ile Caddebostan-Adalar parkurunda 3 gün süren yarışlarda kurumsal kadın yelken takımları ile bireysel kadın yelkencilerden oluşan 15 takım mücadele etti.

Organizasyonda birinciliği MSI Sailing Team AG Yelken Takımı elde etti. Eker Yelken Takımı'nın ikinci olduğu organizasyonu Dunapack Packaging üçüncü bitirdi.

IRC 1 sınıfında birinciliği MSI Sailing Team AG, IRC 2 sınıfında birinciliği Eker, IRC 3 sınıfında birinciliği Dunapack Packaging, IRC 4 sınıfında birinciliği Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kadın Yelken takımları alırken gezgin sınıfında birinciliği ise İstanbul Yelken Kulübü takımı elde etti.

#4. Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası #İstanbul Yelken Kulübü #Türkiye Yelken Federasyonu #Yelken
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