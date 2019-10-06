4. Etnospor Kültür Festivali
- Festivalin son gününde Azerbaycan-Karabağ at gösterisi büyük ilgi gördü
Spor 06.10.2019, 13:55
İSTANBUL (AA) - 4. Etnospor Kültür Festivali kapsamında gerçekleşen Azerbaycan-Karabağ at gösterisi beğeni topladı.
Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusuyla Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen festivalin son gününde Atlı Sporlar Sahası'nda gösteriler yapıldı.
Azerbaycan-Karabağ at gösterisinin ardından Arjantin'in geleneksel sporu "pato" da vatandaşlar tarafından ilgi gördü.
Atlı Sporlar Sahası'nda ayrıca gün boyu atlı cirit, atlı okçuluk gösterileriyle kökbörü müsabakaları yapılacak.
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