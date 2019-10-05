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4. Etnospor Kültür Festivali - Okçuluk Müsabakaları - İSTANBUL
- Festival kapsamında düzenlenen 3. Fetih Yağlı Güreşleri başladı
Spor 05.10.2019, 14:46 05.10.2019, 15:09
Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusuyla Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen festival, üçüncü gün etkinlikleriyle devam ediyor.
Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu festivalde 3. Fetih Yağlı Güreşleri gerçekleştiriliyor. Organizasyonda 40'ı başpehlivan olmak üzere 300 güreşçi kol bağlayıp mücadele ediyor.
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