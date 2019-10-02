4. Etnospor Kültür Festivali'ne doğru





İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yarın başlayacak 4. Etnospor Kültür Festivali'nde Süper Lig'in yıldız futbolcuları da yer alacak.

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla organize edilen ve Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu festival, yarın Atatürk Havalimanı'nda başlayacak.

Etnospor Kültür Festivali organizasyonunundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de yeşil sahalarda birbirlerine rakip olan yıldız futbolcular, yarın festivalde geleneksel ok atarak kozlarını paylaşacak.

Festivale Galatasaraylı futbolcular Fernando Muslera ve Radamel Falcao, Fenerbahçeli oyuncular Emre Belözoğlu ve Vedat Muric, Medipol Başakşehirli oyuncular Arda Turan ve Gökhan İnler ile eski futbolcular Rıdvan Dilmen, Oğuz Çetin, Rüştü Reçber, Tolunay Kafkas, Hami Mandıralı, Mehmet Aurelio, Mustafa Doğan, Ogün Temizkanoğlu, Ayhan Akman ve Nihat Kahveci de katılacak.

Ayrıca Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdürrahim Albayrak da festivalde yer alacak.



