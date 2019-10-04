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4. Özgecan Aslan Basketbol Kupasında Elazığ Özel İdare galip

- Hatay Büyükşehir Belediyespor: 53 - Elazığ İl Özel İdare: 71

Spor 04.10.2019, 22:09 04.10.2019, 23:31
4. Özgecan Aslan Basketbol Kupasında Elazığ Özel İdare galip

Salon: ASKİ Atatürk

Hakemler: Halil Erkoç, Deyer Akçay, Betül Yenisu

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 9, Özge Yavaş 6, İdil Türk 3, Kardelen Gezgin, Peters 20, Gülşah Gümüşay, Gizem Başaran, Abdelkader 13, Tuğba Oral 2

Elazığ İl Özel İdare: Slonjsak 13, Nazlı Güngör, Manolya Kurtulmuş 8, Aysel Bakır, Nihan Demirkol 3, Williams 8, Miray Şahin 2, Kübra Erat 5, Vaughn 18, Ervin 14

1. Periyot: 9-21

Devre: 28-34

3. Periyot: 40-57
 

ADANA (AA) - Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Özgecan Aslan Kadınlar Basketbol Kupası'nın ikinci maçında Elazığ İl Özel İdare, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 71-53 yendi.

Tek devreli lig usulüne göre düzenlenen turnuva, 3 gün sürecek.

#4. Özgecan Aslan Kupası
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