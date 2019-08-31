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"5. Kütahya Germiyan Geleneksel Türk Oyunları Festivali"

- Kütahya'da yarın sona erecek etkinliğe yaklaşık bin 300 sporcu katılıyor

Spor 31.08.2019, 13:21


KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da bu yıl 5'incisi düzenlenen "Germiyan Geleneksel Türk Oyunları Festivali" okçuluk müsabakalarıyla başladı.

Kütahya Belediyesi ve Türkiye Okçuluk Federasyonunca Belediye Geleneksel Ata Sporları Tesisleri’nde düzenlenen festivale 4 ülke ve bazı illerden 61 spor kulübüne mensup bin 300'e yakın sporcu katılıyor.

Okçuluk müsabakalarıyla başlayan etkinlikte, Eskişehir Sultan Atlı Okçuluk Kulübünce gösteri sunuldu.

Kütahya Germiyan Ata Sporları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Selim Erduğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, her geçen yıl festivalin içeriğinin zenginleştirildiğini, katılımcı sayısının da arttığını söyledi.

Ok atma yarışlarının büyükler, gençler, bayanlar ve çocuklar kategorilerinde yapıldığını aktaran Erduğan, şunları kaydetti:

"Festivalimize Endonezya, Malezya, İran ve Güney Kore'nin yanı sıra Türkiye'nin birçok yerinden katılım var. Sporcularımız bugün puta atışları yapıyorlar. Yarın da büyükler kategorisinde menzil yani uzun mesafe yarışmaları yapılacak. Ayrıca ecdadımızda olduğu gibi darp atışları var, metal levhayı delmeye çalışacaklar. Yumurta yarışmalarımız var. Her yarışmada bir yumurtaya bir altın konulur ve yumurtayı kıranlar altını alıp gidermiş. Geleneksel oyunları aynen yaşatmaya çalışıyoruz."

Festival, yarın gerçekleştirilecek yarışlar ve gösterilerin ardından ödül töreniyle sona erecek.

#‘5. Geleneksel Türk Oyunları Festivali’ #kütahya
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