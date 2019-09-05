TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da düzenlenen "5. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Kupası"nda ikinci gün yarışları başladı.

Türkiye Yelken Federasyonu, Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü iş birliğinde gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde, Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Tayland, Malta, İtalya, Rusya, Ukrayna, Bulgaristan ve Romanya'dan 186 sporcu, Marmara Denizi'nde mücadele ediyor.

Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü Antrenörü Berk Uzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk gün yarışlarının çok güzel geçtiğini ve ikinci gün yarışlarının startının da verildiğini söyledi.

Uzel, kalabalık olduğu için sporcuları 4 gruba ayırdıklarını ve ilk gün her gruba 3 yarış yaptırdıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Yarışlarda 4 gün boyunca 12 müsabaka gerçekleştirilecek. İkinci günde de sporcularımızı suya indirdik. Hava bugün yarış için güzel. Bugün de 3 yarış yaptıktan sonra son 2 gün final yarışlarına gideceğiz. Finalde en iyi sporcular kendi aralarında yarışacak. Pazar günü 12 yarışı tamamladığımız zaman ödül törenimizle organizasyon sona erecek."