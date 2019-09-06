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667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri

- "Türk'ün ilk er meydanı" olarak gösterilen 667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri başladı - Kırkpınar başpehlivanı Ali Gürbüz: "Kırkpınar'dan sonra Elmalı güreşlerinde de birinci olmak istiyorum"

Spor 06.09.2019, 16:57
667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri


ANTALYA (AA) - Antalya'da "Türk'ün ilk er meydanı" olarak adlandırılan ve bu yıl 667'ncisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri başladı.

Güreşler öncesinde ilk olarak Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından, Recep Gürbüz Güreş Sahası'na kadar kortej gerçekleştirildi.

Kortej yürüyüşüne Antalyalı ünlü başpehlivanlar Orhan Okulu, İsmail Balaban ve ikiz kardeşi Turan Balaban da katıldı.

Yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüşün ardından Kırkpınar başpehlivanlarından Recep Gürbüz'ün mezarında, oğlu başpehlivan Ali Gürbüz ve protokol üyelerinin katılımıyla dua edildi.

Güreş sahası girişinde kurban kesimiyle 667'inci Elmalı Yağlı Güreşleri start aldı. Organizasyonun ilk gününde alt boylarda 894 pehlivan, önce güneşli havada, sonrasında ise aniden bastıran sağanak altında güreş tuttu.

Üç gün sürecek güreşlere 70'den fazla başpehlivanın katılması bekleniyor.


- Gürbüz: "Birinci olmak istiyorum"


658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üçüncü kez başpehlivanlığı kazanan Ali Gürbüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Elmalı güreşlerinin Kırkpınar'dan sonraki en önemli organizasyon olduğunu söyledi.

Elmalı güreşlerinin Kırkpınar'dan daha eski olduğunu vurgulayan Gürbüz, "Kırkpınar'dan sonra Elmalı güreşlerinde de birinci olmak istiyorum. Bu sene benim için çok iyi geçti. Kumluca, Kurtdereli, Kırkpınar ve Elmalı Türkiye'deki en önemli dört güreş organizasyonu. Bu dört güreşten üçünü kazandım. Şimdi son adım kaldı. Elmalı güreşlerini de alıp, bu seriyi devam ettirmek ve sezonu en iyi şekilde bitirmek istiyorum." diye konuştu.

Bu yıl ki Kırkpınar'ın finalisti Orhan Okulu ise Elmalı güreşlerini altı kez kazanma başarısı göstererek altın kemerin sürekli sahibi olmayı başardığını anımsatarak, "Burada yedinci defa altın kemeri almaya adayım. Antalya'nın plakası da 07. O yüzden bu yedinci şampiyonluğu kazanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.


#667. Elmalı Yağlı Güreşleri #Ali Gürbüz #antalya #Orhan Okulu
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