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70. Yusufeli Geleneksel Karakucak Güreşleri

- Artvin'in Yusufeli İlçesinde düzenlenen güreşlerin başpehlivanı, finalde rakibi İbrahim Bölükbaşı'nı yenen Rıza Yıldırım oldu

Spor 06.10.2019, 20:13
70. Yusufeli Geleneksel Karakucak Güreşleri

ARTVİN (AA) - Artvin'de bu yıl 70'incisi düzenlenen Yusufeli Geleneksel Karakucak Güreşleri sona erdi.

Yusufeli Belediyesi organizasyonunda dün başlayan güreşlerin son gününde, minik ve yıldızlar kategorilerinin final müsabakaları gerçekleştirildi.

Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, İran ve Gürcistan'dan toplam 267 sporcunun katıldığı müsabakalarda, gençler ve büyükler kategorilerinde de güreşçiler bugün mindere çıktı.

Güreşlerin final karşılaşmasında, Ankara ASKİ Spor Kulübünden İbrahim Bölükbaşı'nı yenen Ankara TEDAŞ Spor Kulübü güreşçisi Rıza Yıldırım başpehlivan oldu.

Serbest sitilde 2017 Büyükler Avrupa Şampiyonluğu bulunan Yıldırım, şampiyonluk kupası ve kemerinin sahibi oldu.

Toplam 33 bin lira para ödülünün dağıtıldığı organizasyonda, 65 kiloda finale çıkan Mensur Bayoğlu ve Cihat Çakmak, bir saati aşkın süren güreşte yenişemeyince alınan kararla ikisi de birinci ilan edildi.

Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yusufeli'nde güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Yusufeli, tarih, medeniyet, kültür demektir. 70. Karakucak Güreşleri de bunun en güzel örneğidir. Halkımızın ilgisi de çok yüksek. Kadın erkek, çoluk çocuk hep burada. Tüm ülkemize örnek olacak bir festival. İnşallah bu festivali ebediyete kadar yaparız." dedi.

Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin ise güreşlere rekor denebilecek düzeyde sporcu katıldığını ifade etti.

Anadolu'da karakucak güreşlerinin en kadim olarak yapıldığı yerlerin başında Yusufeli'nin geldiğini kaydeden Aytekin, "Yusufeli güreşin merkezi. Bugün de gençlerimizin aktif olarak yapmış olduğu bir spor dalı. Biz bu etkinliklere destek vererek uluslararası tecrübeyle gençlerimizi buluşturuyoruz. Burada İran, Azerbaycan, Gürcistan ve ülkemizin dört bir yanından güreşçilerimiz var." diye konuştu.

Etkinliği, Özdemir ve Aytekin'in yanı sıra Gençlik ve Spor Müdürü Bahattin Yetim, İl Genel Meclisi Üyesi Furkan Çakmak ve binlerce vatandaş izledi.


#70. Yusufeli Karakucak Güreşleri #Artvin #yusufeli
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