70. Yusufeli Geleneksel Karakucak Güreşleri
- Güreşlerin ilk gününde minik ve yıldızlar kategorilerinde 107 güreşçi mücadele etti
ARTVİN (AA) - Artvin'de bu yıl 70'incisi düzenlenen geleneksel Yusufeli Geleneksel Karakucak Güreşleri başladı.
Yusufeli Belediyesi tarafından organize edilen ve iki gün sürecek olan güreşlerin ilk gününde, minik ve yıldızlar kategorisinde toplam 107 güreşçi er meydanında kıyasıya mücadele etti.
Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra Azerbaycan'dan gelen güreşçilerin yer aldığı organizasyonda, ilk gün güreşlerinden galibiyetle ayrılanlar yarın düzenlenecek final müsabakalarında ter dökecek.
Toplamda 33 bin lira para ödülünün dağıtılacağı 70. Yusufeli Geleneksel Karakucak Güreşleri, yarın ise gençler ve büyükler kategorisinde yapılacak güreşlerle sona erecek.
Etkinliği, Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, İl Genel Meclis Üyesi Furkan Çakmak da takip etti.
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