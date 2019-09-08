9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu
- Organizasyonda erkeklerde Etiyopyalı Getaye Gelaw, kadınlarda milli atlet Yayla Kılıç birinci oldu
İZMİR (AA) - İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu'nda erkeklerde Etiyopyalı Getaye Gelaw, kadınlarda ise milli atlet Yayla Kılıç birinciliği elde etti.
Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan ve bu yıl yedincisi düzenlenen organizasyona yaklaşık bin 700 atletin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, eski milli atletler Semra Aksu ve Veli Ballı da katıldı.
Yarışmada erkekler kategorisinde 1 saat 5 dakika 26 saniyelik derecesiyle Etiyopyalı Getaye Gelaw birinci, 1.05.43 ile milli atlet Sezgin Ataç ikinci, 1.06.48 ile Etiyopyalı Fetene Alemu Regasa da üçüncü oldu.
Kadınlar kategorisinde ise 1 saat 16 dakika 11 saniyeyle milli atlet Yayla Kılıç yarışı birinci bitirirken, 1.16.48 ile Meryem Erdoğan ikinci, 1.17.25 ile Dilan Atak ise üçüncü geldi.
Yarı maraton Türk sporcular ve master sporcular kategorilerinde de ödüller verilen organizasyonda dereceye giren atletlere toplam 103 bin lira para ödülü dağıtıldı.
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