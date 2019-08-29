9. Uluslararası 30 Ağustos Zafer Haftası Valilik Kupası Judo Turnuvası
- Sakarya'da, Türkiye'nin yanı sıra 9 ülkeden 950 sporcunun mücadele ettiği turnuva sona erdi
SAKARYA (AA) - Sakarya'da düzenlenen 9. Uluslararası 30 Ağustos Zafer Haftası Valilik Kupası Judo Turnuvası sona erdi.
Türkiye Judo Federasyonu ve Sakarya Judo İl Temsilciği tarafından Sakarya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada, Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Rusya, Güney Kore, Tacikistan, Romanya, Yunanistan, Gürcistan ve Özbekistan'dan 950 sporcu mücadele etti.
Dereceye giren sporculara, turnuva sonunda ödülleri verildi.
Judo İl Temsilcisi Bayram Akdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Haftası kapsamında yapılan turnuvanın umduklarından çok daha güzel geçtiğini söyledi.
Sakatlığın yaşanmamasının sevindirici olduğunu dile getiren Akdemir, "Sakarya Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın katılımıyla açılış seremonimizi de yaptık. Çok güzel geçti, herkes memnun. Sakarya'ya layık güzel bir turnuva oldu." diye konuştu.
Akdemir, organizasyonu gelecek yıl da yapmayı planladıklarını belirterek, "Seneye daha da büyüyecek. Almanya'nın Berlin Turnuvası neyse, Türkiye'nin de Berlin Turnuvası bu olacak. Katılım fazla oluyor, iki gün yetmiyor, seneye inşallah üç güne yayacağız. Büyükşehir Belediyesi ile Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla turnuvayı daha da genişleteceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.
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