A Milli Basketbol Takımı, Yeni Zelanda maçına hazır
- Sakatlıkları bulunan Ersan İlyasova, Furkan Korkmaz ve Sertaç Şanlı, Yeni Zelanda karşısında görev alamayacak
DONGGUAN (AA) - A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası O Grubu klasman mücadelesinde Yeni Zelanda ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Milliler, maçın oynanacağı Dongguan Basketbol Merkezi'nde şut antrenmanı gerçekleştirdi.
A Milli Takım'da Çekya karşılaşmasında sakatlanan Ersan İlyasova ile Karadağ karşısında aynı durumu yaşayan Furkan Korkmaz ve Sertaç Şanlı Yeni Zelanda karşısında görev alamayacak.
Türkiye, karşılaşmayı kazandığı takdirde olimpiyat elemelerine katılma hakkı yakalayacak.
- Wilbekin: "Biraz garipsedim"
2019 FIBA Dünya Kupası'nı basın mensuplarına değerlendiren milli oyuncu Scottie Wilbekin, "Dünya Kupası'nda ilk deneyimimdi, biraz garipsedim. Ama her şeyin iyi gittiğini söyleyebilirim. Eğlenceli, zevkli turnuva oldu. Karadağ maçı çok çekişmeli oldu. Son beş dakikadaki enerjimiz maçı kazanmamıza yetti." ifadelerini kullandı.
Yeni Zelanda karşılaşmasını değerlendiren Wilbekin, "Bu maç ok önemli. Odaklanmamız gereken teknik konular var. Bunlara odaklanırsak maçı kazanırız." değerlendirmede bulundu.
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