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A Milli Erkek Basketbol Takımı, Japonya maçına hazır

ŞANGHAY (AA) - 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu ilk maçında yarın Japonya ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Spor 31.08.2019, 11:07 31.08.2019, 13:58

ŞANGHAY (AA) - 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu ilk maçında yarın Japonya ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Milli takım, son hazırlığını maçın oynanacağı Şanghay Oriental Spor Merkezi'nde gerçekleştirdi. Millilerde, tedavisine devam edilen Scott Jordan Wilbekin de çalışmada yer aldı.

Antrenman sonunda, 12 kişilik kadroda yer alamayan Berkan Durmaz, saha ortasında takım arkadaşlarına bir konuşma yaptı ve başarılar diledi.

#2019 FIBA Dünya Kupası #A Milli Takım #basketbol #Berkan Durmaz #japonya #Wilbekin
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