Son Dakika
Beşiktaş, Mohamed Elneny’i açıkladı
Emre Mor: "İspatlamam gereken her şeyi gelecek haftalarda göstereceğim"
Trabzonspor’un Fenerbahçe maçı kadrosu açıklandı
Trabzonspor’da Abdulkadir Ömür şoku
MHP Başkan Yardımcısı Yalçın’dan CHP’ye tepki
Kuşu yakalamaya çalışırken suya düşen kedi kameraya yansıdı
Taksimetrelerde ’güncelleme’ yoğunluğu devam ediyor
Kıran-2 Operasyonu’nda 2 terörist yakalandı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan, Hicri Yeni Yıl mesajı
12 Dev Adam, Dünya Kupası’nda sahne alıyor

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda hedef Japonya maçı

ŞANGHAY (AA) - A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca ile milli oyuncu Semih Erden, 2019 FIBA Dünya Kupası'nda yarın Japonya ile oynanacak karşılaşmada ellerinden gelenin en iyisini yapıp, mücadeleyi kazanmak istediklerini söyledi.

Spor 31.08.2019, 11:15 31.08.2019, 13:34
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda hedef Japonya maçı

ŞANGHAY (AA) - A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca ile milli oyuncu Semih Erden, 2019 FIBA Dünya Kupası'nda yarın Japonya ile oynanacak karşılaşmada ellerinden gelenin en iyisini yapıp, mücadeleyi kazanmak istediklerini söyledi.

Japonya karşılaşması öncesi Şanghay Oriental Spor Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Sarıca, ilk maçların her zaman zor olduğuna dikkati çekerek, "Çok büyük bir turnuva. Burada olmaktan mutluyuz. En iyisini yapacağımızdan eminim, oyuncularıma güveniyorum." dedi.

Gruptaki her takıma başarılar dileyen Sarıca, "İyi turnuva olmasını umuyorum. Özellikle sakatlık olmamasını diliyorum. Takımımızda sıkıntı yok. Sadece Wilbekin'in sakatlığı bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Wilbekin'in sakatlığıyla ilgili bilgi veren Sarıca, "Parmağında sorunu var. Son durumunu yarın sabah kontrol edeceğiz. Birkaç dakika oynayabilir ama emin değilim." diye konuştu.

Yarınki rakipleri Japonya'ya saygı duyduklarını kaydeden Sarıca, "İyi bir takım. Agresif oynuyorlar. Özellikle hızlı oynamayı seviyorlar. Bunun üzerine çalıştık. Yarınki maçta en önemli anahtar, onların hızlı hücumlarını durdurmamız. Ama daha önemlisi oyuncularımızın ne yaptığı." değerlendirmesinde bulundu.

Maçları oynayacakları Şanghay ile ilgili soruyu yanıtlayan Sarıca, "Her şey çok iyi ama Şanghay biraz sıcak. Çok trafik var." şeklinde görüş belirtti.

Sarıca, maç öncesi Türk basketbolseverlere bir mesajının olup olmayacağı yönündeki soruya, "Turnuvaya hazırız, yarınki maça hazırız. Kazanmak istiyoruz. Hedefimiz ilk iki olacak. Belki biliniyor belki bilinmiyordur ama zor gruptayız. Eminim ki en iyisini yapacağız." yanıtını verdi.

- Semih: "Çok iyi bir yaz dönemi geçirdik

A Milli Takım'ın tecrübeli oyuncusu Semih Erden, 2019 FIBA Dünya Kupası'nda oynamanın kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu üçüncü dünya kupam olacak. Çok iyi bir yaz dönemi geçirdik. Bunun meyvesini toplama zamanı geldi." şeklinde konuştu.

İlk maçı Japonya ile yapacaklarını hatırlatan Semih, "İlk maç çok önemli, bunun farkındayız. En iyi şekilde hazırlanıp, ilk maçımızı kazanmak istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

#2019 FIBA Dünya Kupası #basketbol #japonya #Semih Erden #Ufuk Sarıca
Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 31 Ağustos 2019
İmsak 04:39
Güneş 06:08
Öğle 12:54
İkindi 16:35
Akşam 19:31
Yatsı 20:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Ankaragücü 3 5
6. Trabzonspor 2 4
7. Galatasaray 3 4
8. Sivasspor 2 3
9. Malatyaspor 2 3
10. Beşiktaş 2 3
11. Antalyaspor 2 3
12. Gazişehir 2 3
13. Konyaspor 2 2
14. Kayserispor 3 1
15. Kasımpaşa 3 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 3 4
7. Osmanlıspor 3 4
8. Akhisar Bld.Spor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Atletico Madrid 2 6
4. Real Madrid 2 4
5. Real Valladolid 2 4
6. Deportivo Alaves 2 4
7. Osasuna 2 4
8. Celta de Vigo 3 4
9. Real Sociedad 3 4
10. Barcelona 2 3
11. Levante 2 3
12. Mallorca 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@