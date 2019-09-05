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A Milli Erkek Basketbol Takımı Şanghay'da son maçına çıktı
- Milliler, 2019 FIBA Dünya Kupası'nda 2. tura çıkma mücadelesinde Çekya ile karşı karşıya geldi
Spor 05.09.2019, 11:49
ŞANGHAY (AA) - A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası'nda en kritik maçına çıktı.
Milliler, E Grubu son karşılaşmasında kendisi gibi 2. tura yükselme mücadelesi veren Çekya ile karşı karşıya geldi.
Milli takımda ayrıca Melih Mahmutoğlu, Cedi Osman, Ersan İlyasova ve Semih Erden ilk beşte görev aldı.
Türk taraftarlar, ilk 2 karşılaşmada olduğu gibi millileri yalnız bırakmadı ve Şanghay Oriental Spor Merkezi'ndeki yerlerini alarak takımlarına destek verdi.
Türkiye'nin ABD ile yaptığı karşılaşmada milli takıma destek veren Çinli basketbolseverler de iki ekip arasındaki karşılaşmayı tribünden izledi.
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