A Milli Erkek Basketbol Takımı, tarihi fırsatı kaçırdı





ŞANGHAY (AA) - A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında ABD karşısında tarihi fırsatı değerlendiremedi.

İyi bir performans sergileyen milli takım, rakibine uzatmada 93-92 yenildi. A Milli Takım, bu sonuçla grubundaki ilk yenilgisini aldı. Türkiye, E Grubu'ndaki üçüncü karşılaşmasını 5 Eylül Perşembe günü Çekya ile yapacak. A Milli Takım, bu karşılaşmayı kazanırsa adını 2. tura yazdıracak.

Milli takımı mağlup eden ABD ise 2. tura yükselmeyi garantiledi.





- Yine kazanamadı





ABD ile tarihinde 6. kez karşılaşan milliler, sahadan yine mağlubiyetle ayrıldı.





Organizasyon Yer Tarih Sonuç Hazırlık maçı İstanbul 08.08.2004 67-79 Hazırlık maçı İstanbul 10.08.200468-80 Toyota Cup Macau 31.07.2008 82-114 Dünya Kupası İstanbul 12.09.2010 64-81 Dünya Kupası İspanya 31.08.201477-98 Dünya Kupası Şanghay 03.09.2019 92-93

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.





- Bu sefer galibiyeti zorladı





A Milli Takım, daha önceki maçlara göre rakibini çok zorladı.

Önceki karşılaşmalarda rakibinden en az 12 sayı fark yiyen Türkiye, 2019 FIBA Dünya Kupası'ndaki mücadelede kazanmanın eşiğine kadar geldi. Milliler, uzatmada rakibine bir sayı farkla 93-92 yenilmekten kurtulamadı.

Türkiye, ABD'ye bir maçta en fazla sayıyı da Çin'de attı.





- Kritik faul atışları kaçtı





A Milli Takım, özellikle faul atışlarındaki kötü performansıyla rakibine mağlup oldu.

Uzatmanın son 10 saniyesi içinde 4 serbest atış fırsatı bulan Türkiye, Doğuş Balbay ve Cedi Osman ile bunları değerlendiremeyince rakibine yenildi.





- ABD galibiyet serisini sürdürdü





ABD, Dünya Kupası ve olimpiyat oyunları gibi iki önemli organizasyonda 13 yıldır yakaladığı yenilmezlik serisini milli takım karşısında da sürdürdü.

Bu önemli organizasyonlardaki son yenilgisini Japonya'da 2006'da gerçekleştilen Dünya Kupası'nda alan ABD, Çin'deki gerçekleştirilen turnuvadaki iki karşılaşmayı da kazandı. 1 Eylül 2006'da Yunanistan'a 101-95 mağlup olan ABD, sonraki Dünya Kupası ve olimpiyat oyunlarında rakipleriyle yaptığı 45 maçı da kazanmayı başardı.





- Wilbekin ilk maçına çıktı





A Milli Takım'da Scottie Wilbekin, turnuvadaki ilk maçına çıktı.

Parmağındaki sakatlık nedeniyle Japonya karşısında forma giyemeyen ve ABD karşısında 14 dakika 57 saniye süre alan Wilbekin 12 sayı üretti.

Milli takımda en etkili isim ilk karşılaşmadaki gibi Ersan İlyasova oldu. Ersan, ABD karşısında 23 sayı ve 14 ribauntla oynadı.

Millilerde Melih Mahmutoğlu 18 sayı bulurken, kenardan gelen Furkan Korkmaz da 16 sayı üretti.

A Milli Takım, ribauntlarda 51-46 geride kaldı. Türkiye, 23 serbest atışın 14'ünü sayıya çevirebildi.





- Milli takım alkışlandı





Milli takımın ABD karşısındaki mücadelesi, Çinli basketbolseverler tarafından da beğeni topladı.

Türkiye'nin oyuna ortak olduğu bölümlerde Çinli taraftarların milli takıma alkışlarla desteği arttı.

Karşılaşmanın 29. dakikası içinde A Milli Takım oyuncusu Wilbekin ile ABD'li basketbolcu Joe Harris arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. İki takım oyuncularının araya girmesiyle gerginlik daha fazla büyümedi.



